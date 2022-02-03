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Данілов про військове повернення Криму: на сьогодні це неможливо

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 22:51
Данілов про військове повернення Криму: на сьогодні це неможливо Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні військовий сценарій повернення окупованого Криму є неможливим. Але яким в майбутньому буде шлях повернення півострова, залежить від багатьох факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі програми "Право на владу".

"У нас є наші стратегії, я радий, що Росія їх вивчає. Чи є у нас стратегія зараз повертати Крим військовим шляхом? На зараз у нас є стратегія повернути Крим. У який спосіб, чи буде це військовий шлях, будь-який інший шлях, - це залежить від багатьох факторів. На сьогоднішній день я можу сказати, що це зробити неможливо. Як буде завтра або через рік, будемо дивитися, це не така проста справа", - заявив він.

Нагадаємо, на цьому тижні російський президент Володимир Путін висловив побоювання, що після вступу до НАТО Україна нібито спробує повернути окупований Крим силовим шляхом.

До цього український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія нібито буде готова віддати Донбас, якщо Україна забуде про Крим.

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РНБО Крим Олексій Данілов
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