В Харькове СБУ задержала иностранного блогера, который публично поддерживал агрессию РФ

Служба безопасности задержала в Харькове иностранного блогера, который публично отрицал преступления России и распространял фейки о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и Офис генерального прокурора .

СБУ собрала доказательную базу на иностранного блогера, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне в Украине. Фигурант имеет гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове.

После начала полномасштабного вторжения блоггер одним из первых поддержал российских захватчиков и героизировал их военные преступления. Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и сил обороны нашего государства.

Правоохранители задокументировали, что весной прошлого года он лично снимал провокационные видео, в которых пытался фиксировать лица украинских защитников и оскорблял их. Свои "стримы" публиковал на двух собственных каналах в YouTube и Telegram с общей аудиторией почти 300 тысяч подписчиков.

Кроме того, в своих комментариях он отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовым убийствам оккупантами мирных людей.

В ходе обысков по адресу проживания фигуранта обнаружены мобильные телефоны и компьютер с доказательствами незаконной деятельности. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий иностранного блогера.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно).

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.