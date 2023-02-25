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Под Донецком задержан российский информатор, наводивший удары по позициям ВСУ

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Донецкая область, Суббота 25 февраля 2023 14:56
Под Донецком задержан российский информатор, наводивший удары по позициям ВСУ Фото: под Донецком задержан российский информатор, наводивший удары по позициям ВСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Донецкой области Служба безопасности задержала еще одного российского информатора, который наводил удары по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории Донецкой области. Среди основных задач приспешника врага была разведка мест базирования подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

"Именно по его координатам оккупанты совершали артиллерийские обстрелы по боевым позициям украинских защитников", - отмечают в СБУ.

Контрразведка задержала агента во время очередного "сеанса связи" с куратором. Как оказалось, мужчин является жителем Мирнограда и ранее проходил службу в рядах артиллерийских подразделений.

Под Донецком задержан российский информатор, наводивший удары по позициям ВСУ

Фото: российский агент, наводивший удары по украинским войскам (ssu.gov.ua)

Россияне вышли на него из-за его активности в запрещенных соцсетях, где он распространял прокремлевские сообщения.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны с поличным.

Сейчас российскому агенту сообщено о подозрении по по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о передвижении бойцов и техники ВСУ). Суд уже отправил фигуранта под стражу.

Напомним, ранее СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска (Харьковская область) устроился в МВД России и фабриковал дела против украинцев.

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