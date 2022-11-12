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На Донбассе оккупанты прекратили выдачу документов "ДНР" и "ЛНР", - Генштаб

Иллюстративное фото: на Донбассе оккупанты прекратили выдачу документов "ДНР" и "ЛНР" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В оккупированной части Донецкой и Луганской области россияне с 11 ноября прекратили выдачу документов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, при помощи такого решения руководство России пытается продолжить попытки интеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Командованию 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа вооруженных сил России предоставлено распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты Российской Федерации", - добавляют в Генштабе.

При этом военнослужащим этих подразделений уже предлагают продолжить службу на контрактном основании по законодательству РФ. Оккупанты уже бояться, что их документы и льготы, которые были назначены фейковыми республиками, могут аннулировать в случае отказа от нового контракта.

Напомним, ранее стало известно, что россияне на временно оккупированной части Донецкой области запретили детям находиться на улице без своих родителей или опекунов.

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Российская ФедерацияДНРЛНРГенштаб ВСУВойна России против Украины