На Донбассе оккупанты прекратили выдачу документов "ДНР" и "ЛНР", - Генштаб

По данным украинского военного командования, при помощи такого решения руководство России пытается продолжить попытки интеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Командованию 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа вооруженных сил России предоставлено распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты Российской Федерации", - добавляют в Генштабе.

При этом военнослужащим этих подразделений уже предлагают продолжить службу на контрактном основании по законодательству РФ. Оккупанты уже бояться, что их документы и льготы, которые были назначены фейковыми республиками, могут аннулировать в случае отказа от нового контракта.