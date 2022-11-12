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На Донбасі окупанти припинили видачу документів "ДНР" та "ЛНР", - Генштаб

Ілюстративне фото: на Донбасі окупанти припинили видачу документів "ДНР" та "ЛНР" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В окупованій частині Донецької та Луганської області росіяни з 11 листопада припинили видачу документів самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За даними українського військового командування, за допомогою такого рішення керівництво Росії намагається продовжити спроби інтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Командуванню 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу збройних сил Росії надано розпорядження про централізований переказ грошових розрахунків з особовим складом у фінансові установи та на банківські картки Російської Федерації", - додають у Генштабі.

При цьому військовослужбовцям цих підрозділів пропонують продовжити службу на контрактній підставі згідно із законодавством РФ. Окупанти вже бояться, що їхні документи та пільги, призначені фейковими республіками, можуть анулювати у разі відмови від нового контракту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни на тимчасово окупованій частині Донецької області заборонили дітям перебувати на вулиці без своїх батьків чи опікунів.

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