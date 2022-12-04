На Донбассе больницы переполнены ранеными оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

Россияне продолжают нести потери в Донецкой и Луганской областях. В местные больницы массово доставляют раненых солдат.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

При этом в Новопсковское территориальное медицинское объединение, которое находится в оккупированной части Луганской области, за последние дни доставили до 300 раненых российских солдат.

По информации украинского военного командования, больницы во временно оккупированном Донецке переполнены ранеными военными РФ. Из-за этого плановые операции гражданским пациентам переносят на неопределенный срок.

Напомним, ранее Генштаб докладывал, что ВСУ нанесли удар по вражескому объекту под Сватово (Луганская область). Там находилось около 70 россиян.

Также мы писали, что российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.

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