На Донбассе больницы переполнены ранеными оккупантами: в Генштабе раскрыли детали
Россияне продолжают нести потери в Донецкой и Луганской областях. В местные больницы массово доставляют раненых солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По информации украинского военного командования, больницы во временно оккупированном Донецке переполнены ранеными военными РФ. Из-за этого плановые операции гражданским пациентам переносят на неопределенный срок.
При этом в Новопсковское территориальное медицинское объединение, которое находится в оккупированной части Луганской области, за последние дни доставили до 300 раненых российских солдат.
Напомним, ранее Генштаб докладывал, что ВСУ нанесли удар по вражескому объекту под Сватово (Луганская область). Там находилось около 70 россиян.
Также мы писали, что российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.
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