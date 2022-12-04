ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Донбассе больницы переполнены ранеными оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

Новина українською →
Воскресенье 04 декабря 2022 18:53
На Донбассе больницы переполнены ранеными оккупантами: в Генштабе раскрыли детали Иллюстративное фото: на Донбассе больницы переполнены ранеными оккупантами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне продолжают нести потери в Донецкой и Луганской областях. В местные больницы массово доставляют раненых солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации украинского военного командования, больницы во временно оккупированном Донецке переполнены ранеными военными РФ. Из-за этого плановые операции гражданским пациентам переносят на неопределенный срок.

При этом в Новопсковское территориальное медицинское объединение, которое находится в оккупированной части Луганской области, за последние дни доставили до 300 раненых российских солдат.

Напомним, ранее Генштаб докладывал, что ВСУ нанесли удар по вражескому объекту под Сватово (Луганская область). Там находилось около 70 россиян.

Также мы писали, что российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донецкая область Генштаб ВСУ
NEWS
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии