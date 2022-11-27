ВСУ успешно ударили по оккупантам под Сватово, а РФ комплектует подразделения, - Генштаб

Украинские военные нанесли удар по вражескому объекту под Сватово (Луганская область), где находились десятки оккупантов. Тем временем россияне пытаются доукомплектовать свои подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, противник сейчас перемещает личный состав и военную технику для комплектования подразделений, которые понесли потери. При этом оккупанты планируют перебросить отдельные подразделения из Беларуси на временно оккупированные территории Украины.

В свою очередь, в Генштабе подтверждают, что в пятницу, 25 ноября, украинские военные обстреляли вражеский объект в районе Сватово, где находились около 70 военных РФ. Число раненых и погибших еще уточняется.

"Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - добавляют в Генштабе.

Ситуация по отдельным направлениям: