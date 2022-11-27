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ВСУ успешно ударили по оккупантам под Сватово, а РФ комплектует подразделения, - Генштаб

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Украина, Воскресенье 27 ноября 2022 18:34
ВСУ успешно ударили по оккупантам под Сватово, а РФ комплектует подразделения, - Генштаб Иллюстративное фото: ВСУ успешно ударили по оккупантам под Сватово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные нанесли удар по вражескому объекту под Сватово (Луганская область), где находились десятки оккупантов. Тем временем россияне пытаются доукомплектовать свои подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, противник сейчас перемещает личный состав и военную технику для комплектования подразделений, которые понесли потери. При этом оккупанты планируют перебросить отдельные подразделения из Беларуси на временно оккупированные территории Украины.

В свою очередь, в Генштабе подтверждают, что в пятницу, 25 ноября, украинские военные обстреляли вражеский объект в районе Сватово, где находились около 70 военных РФ. Число раненых и погибших еще уточняется.

"Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - добавляют в Генштабе.

Ситуация по отдельным направлениям:

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена.
  • На Северском направлении в районах российских Брянской и Курской областей подразделения РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы. Также они ведут провокационные действия.
  • На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелеча, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
  • На Купянском направлении враги пытаются удержать оборону. Обстрелы зафиксированы возле Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового в Харьковской области.
  • На Лиманском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступления и обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне тоже пытаются наступать. Обстрелы были возле населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении противник по артиллерии обстрелял позиции украинских защитников и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении россияне обороняются. Они произвели обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Червоное, Зализничное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.
  • На Криворожском и Херсонском направлениях враг ведет позиционную оборону и не прекращает артиллерийские обстрелы правобережной части Херсонской области.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что украинские военные круглосуточно отбивают атаки российских оккупантов вблизи Белогоровки на Донецком направлении.

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Донецкая область Взрыв в Сватово Генштаб ВСУ Война России против Украины
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