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На Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами: у Генштабі розкрили деталі

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Неділя 04 грудня 2022 18:53
На Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами: у Генштабі розкрили деталі Ілюстративне фото: на Донбасі лікарні переповнені пораненими окупантами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни продовжують зазнавати втрат у Донецькій та Луганській областях. До місцевих лікарень масово доставляють поранених солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, лікарні у тимчасово окупованому Донецьку переповнені пораненими військовими РФ. Через це планові операції цивільним пацієнтам переносять на невизначений термін.

При цьому до Новопсковського територіального медичного об'єднання, яке знаходиться в окупованій частині Луганської області, за останні дні доставили до 300 поранених російських солдатів.

Нагадаємо, раніше Генштаб доповідав, що ЗСУ завдали удару по ворожому об'єкту під Сватово (Луганська область). Там було близько 70 росіян.

Також ми писали, що російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямі понад 50 осіб. Стільки ж окупантів зазнають поранень.

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