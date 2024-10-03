ua en ru
Чт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны зафиксировали перевозку ракет С-300 к ПВО в районе Керченского моста

Крым, Четверг 03 октября 2024 13:27
UA EN RU
Партизаны зафиксировали перевозку ракет С-300 к ПВО в районе Керченского моста Фото: партизаны зафиксировали перевозку ракет С-300 к ПВО в районе Керченского моста (wikipedia)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны зафиксировали транспортировку ракет С-300 к системам ПВО в Крыму. Речь идет про комплес, расположенный в районе Керченского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты зафиксировали активную транспортировку ракет к различным комплексам ПВО в Крыму", - говорится в сообщении.

Это, по мнению партизан, свидетельствует о том, что ВС РФ готовятся к отражению массированной атаки на их военные объекты и стараются усилить свою оборону.

"В этот раз агент обнаружил маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300, вблизи Керченского моста, который пытаются сберечь всеми возможными способами", - добавили в "АТЕШ".

Партизаны зафиксировали транспортировку ракет С-300 к системам ПВО в Крыму (t.me/atesh_ua)

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого оккупанты построили там незаконное сооружение - Керченский мост, связывающий полуостров с Россией.

Учитывая, что эта стройка незаконна, а Крым оккупирован, Силы обороны Украины считают переправу своей законной целью для ударов. Причем Крымский мост уже обстреливался дважды - в октябре 2022-го, и в июле 2023-го.

На данный момент российские войска готовятся к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Согласно новым спутниковым снимкам, в районе переправы появились две ПВО "Панцирь" и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ПВО ЗРК Война в Украине
NEWS
Россия потеряла редкую РЛС "Небо-М": что о ней известно и в чем ее особенность
Россия потеряла редкую РЛС "Небо-М": что о ней известно и в чем ее особенность
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России