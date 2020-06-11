Дональд Туск закликав владу в Україні поважати політичних опонентів

Президент Європейської народної партії, екс-голова Європейської ради Дональд Туск закликав нинішнє керівництво України поважати політичних опонентів і дотримувати принципи демократії та законності.

Про це Туск заявив під час спілкування із п’ятим президентом Петром Порошенком з нагоди третьої річниці безвізового режиму, передає РБК-Україна.

"Ви маєте демонструвати повагу - і це сигнал нинішнім політичним керівникам - у першу чергу до демократичних стандартів та законності, солідарності щодо ваших опонентів, якщо ви хочете побудувати сучасну, демократичну державу. Я переконаний, що щонайменше для декого є цілком зрозумілим, що я маю на увазі", - сказав Туск.

Він також відзначив роль Порошенка у європейському реформуванні України.

"Ваш президентський термін на чолі вашої країни був найкращим прикладом у нашій спільній історії. Прикладом політичного лідерства найвищої якості. І це і моя роль сьогодні - переконати моїх партнерів в Європі продовжувати те, що ми спільно розпочали, і що ми досягли у відносинах між Україною і Європейським Союзом. Я можу повторити, що ви можете розраховувати на мене. Я зроблю все можливе, щоб переконати своїх партнерів у Брюсселі та серед європейських столиць продовжувати наш шлях, проєвропейський шлях у Києві", - додав Туск.

Варто зазначити, що на ситуацію довкола переслідування Петра Порошенка відреагували й інші політки. Зокрема, про неприпустимість репресій заявив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більд.

"Чи збирається президент Зеленський піти шляхом Януковича та кинути за ґрати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, потрібно буде вжити заходи. Ця справа буде в центрі уваги у відносинах між ЄС та Україною", - написав Карл Більдт.

Колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер порадив владі сконцентруватись на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування.

"Вибір, кого переслідувати, - це політичне рішення, оскільки обвинуватити можна кожного. Кращим було б рішення - будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, як і казав Зеленський у своєму виступі 24 серпня", - написав Волкер.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Водночас, депутат Європейського парламенту, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг керівництво України від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".