Донарахування облгазів враховуватися при призначенні субсидій не будуть

При призначенні субсидії на наступний опалювальний сезон не будуть враховуватися незаконні донарахування облгазів. Про це на брифінгу сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

Рева нагадав, що у випадку боргу субсидії не можуть бути призначені, однак це не стосується донарахувань облгазів.

"Це не борг взагалі, якщо вам хтось незаконно нарахував, ну як це можна вважати боргом", - сказав він.

Міністр пояснив, що Минсоцополитики запитує інформацію у постачальників про борги громадян. "Припустимо, що облгаз подає, що у людини є заборгованість. Це не дає права призначати субсидію. Ми починаємо розбиратися, що це за заборгованість. Якщо ця заборгованість виникла внаслідок донарахувань цих незаконних, вона прийматися до уваги не буде", - додав Рева.

Нагадаємо, що восени 2018 року облгази почали приводити обсяги природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків. При цьому облгази виставляють додаткові суми за 30 місяців попереднього періоду. Нарахування йдуть як для споживачів без лічильників, так і з лічильниками газу.

При цьому Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг вже оштрафувала сім облгазів, підконтрольних Дмитру Фірташу, і зобов'язала їх провести перерахунок для всіх побутових споживачів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів планує змінити порядок нарахування субсидій для громадян, які отримали субсидії грошима, але не розрахувалися за житлово-комунальні послуги. Неплатників планують переводити на безготівкову форму терміном на один рік.