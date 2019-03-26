Чотири облгази Фірташа оштрафували за завищені суми в платіжках

Фото: колаж (РБК-Україна)

Облгази оштрафовані за донарахування в платіжках за газ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні 26 березня оштрафувала компанії "Хмельницькгаз", "Закарпатгаз", "Івано-Франківськгаз" і "Харківгаз". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням комісії, кожна з компаній оштрафовано на 850 тис. грн. Всім їм наказано провести перерахунок для всіх побутових споживачів до 5-8 квітня.

Нагадаємо, що восени 2018 року облгази почали приводити обсяги природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків. При цьому облгази виставляють додаткові суми за 30 місяців попереднього періоду. Нарахування йдуть як для споживачів без лічильників, так і з лічильниками газу.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила провести позапланові перевірки 20 операторів газорозподільчих систем.

Комісія за результатами перевірок 22 березня вже оштрафувала компанії "Вінницягаз", "Волиньгаз" і "Київоблгаз" на 850 тис. грн кожну.