Доначисления облгазов при назначении субсидий учитываться не будут

При назначении субсидий на следующий отопительный сезон не будут учитываться незаконные доначисления облгазов. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева напомнил, что в случае долга субсидии не могут быть назначены, однако это не касается доначислений облгазов.

"Это не долг вообще, если вам кто-то незаконно насчитал, ну как это можно считать долгом", - сказал он.

Министр пояснил, что Минсоцополитики запрашивает информацию у поставщиков о долгах граждан. "Предположим, что облгаз подает, что у человека есть задолженность. Это не дает права назначать субсидию. Мы начинаем разбираться, что это за задолженность. Если эта задолженность возникла вследствие доначислений этих незаконных, она приниматься во внимание не будет", - добавил Рева.

Напомним, что осенью 2018 года облгазы начали приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. При этом облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. Начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.

При этом Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг уже оштрафовала семь облгазов, подконтрольных Дмитрию Фирташу, и обязала их провести перерасчет для всех бытовых потребителей.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров планирует изменить порядок начисления субсидий для граждан, которые получили субсидии деньгами, но не рассчитались за жилищно-коммунальные услуги. Неплательщиков планируют переводить на безналичную форму сроком на один год.