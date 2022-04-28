ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У хатньої робітниці Медведчука під час обшуків знайшли півмільйона доларів

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 квітня 2022 17:15
У хатньої робітниці Медведчука під час обшуків знайшли півмільйона доларів Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці провели обшуки у хатньої робітниці затриманого нардепа Віктора Медведчука. Під час яких було знайдено і вилучено 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедіктової у Facebook.

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого. В ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони - а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя", - написала Венедіктова.

Зазначимо, вчора працівники ДБР Львова провели обшуки у родичів нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Під час яких було вилучено валюту, рублі та банківські картки.

Нагадаємо, про затримання нардепа Віктора Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня.

Його підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією нардеп перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші