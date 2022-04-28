У хатньої робітниці Медведчука під час обшуків знайшли півмільйона доларів

Правоохоронці провели обшуки у хатньої робітниці затриманого нардепа Віктора Медведчука. Під час яких було знайдено і вилучено 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедіктової у Facebook.

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого. В ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони - а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя", - написала Венедіктова.

Зазначимо, вчора працівники ДБР Львова провели обшуки у родичів нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Під час яких було вилучено валюту, рублі та банківські картки.

Нагадаємо, про затримання нардепа Віктора Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня.

Його підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією нардеп перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

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