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У домработницы Медведчука во время обысков нашли полмиллиона долларов

Новина українською →
Киев, Четверг 28 апреля 2022 17:15
У домработницы Медведчука во время обысков нашли полмиллиона долларов Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители провели обыски у домработницы задержанного нардепа Виктора Медведчука. Во время которых было найдено и изъято 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в Facebook.

"Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально, ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) в домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола - а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это же жизнь", - написала Венедиктова.

Отметим, вчера работники ГБР Львова провели обыски у родственников нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Во время которых были изъяты валюта, рубли и банковские карты.

Напомним, о задержании нардепа Виктора Медведчука стало известно вечером 12 апреля.

Его подозревают в государственной измене пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". До начала войны с Россией нардеп находился под домашним арестом, из-под которого бежал сразу после начала боевых действий.

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