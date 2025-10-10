RU

Договоренность о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступила в силу

Иллюстративное фото: соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Прекращение огня, достигнутое между Израилем и ХАМАС, вступило в силу в четверг, 10 октября, в 12:00 после того, как президент США Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что Силы обороны Израиля с 12:00 начали размещаться вдоль обновленных линий развертывания, готовясь к соглашению о прекращении огня и возвращении заложников.

"Войска Армии обороны Израиля в составе Южного командования развернуты в этом районе и будут продолжать устранять любую непосредственную угрозу", - говорится в сообщении.

Соглашение о завершении войны в Секторе Газа

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп разработал план по завершению войны между Израилем и ХАМАС. Он включает 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира".

Израиль одобрил первый этап соглашения, которое приведет к прекращению огня и освобождению заложников.

Согласно договору, Израиль частично выведет свои войска, затем ХАМАС будет иметь 72 часа, чтобы освободить всех израильских заложников, а Израиль освободит сотни палестинских удерживаемых лиц.

 

 

Напомним, сотни американских военнослужащих займутся стабилизацией ситуации в Секторе Газа вместе с военными из ряда стран Ближнего Востока.

РБК-Украина ранее писало, что боевики ХАМАС должны освободить всех заложников в первой половине следующей недели. Подписание финального соглашения по Газе планируется в Египте.

