Домашняя смородина в собственном соку на зиму: сохраняет все витамины
Смородина в собственном соку - это способ заготовки ягод без добавления воды, который позволяет сохранить их естественный вкус, аромат и большинство витаминов до зимы. Прекрасно сочетается с блинчиками или сырниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Карпатські шкварки".
Смородина в собственном соку
Ингредиенты:
- смородина черная - 2 кг
- сахар - 1,2 кг
Легкий способ приготовления
Смородину нужно очистить от веточек и тщательно промыть в холодной воде, чтобы не повредить. Далее пересыпьте смородину сахаром и перемешайте. Оставьте ягоды на несколько часов настояться.
После этого пересыпьте в кастрюлю и поставьте на огонь, чтобы сахар растворился.
Важно то, что ягоду варить не нужно, а только прогреть, чтобы сохранить ее целой в натуральном соке.
Далее переложите смородину в стерилизованные банки и поставьте в кастрюлю провариваться. С момента закипания варим 8-10 мин. Закройте банки крышками и поставьте на хранение.
Такую смородину можно добавлять в чай, есть с блинами или сырниками.
Рецепт смородины в собственном соку (фото: кадр из видео)
