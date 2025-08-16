Домашняя смородина в собственном соку на зиму: сохраняет все витамины

Смородина в собственном соку - это способ заготовки ягод без добавления воды, который позволяет сохранить их естественный вкус, аромат и большинство витаминов до зимы. Прекрасно сочетается с блинчиками или сырниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал " Карпатські шкварки ".

Смородина в собственном соку

Ингредиенты:

смородина черная - 2 кг

сахар - 1,2 кг

Легкий способ приготовления

Смородину нужно очистить от веточек и тщательно промыть в холодной воде, чтобы не повредить. Далее пересыпьте смородину сахаром и перемешайте. Оставьте ягоды на несколько часов настояться.

После этого пересыпьте в кастрюлю и поставьте на огонь, чтобы сахар растворился.

Важно то, что ягоду варить не нужно, а только прогреть, чтобы сохранить ее целой в натуральном соке.

Далее переложите смородину в стерилизованные банки и поставьте в кастрюлю провариваться. С момента закипания варим 8-10 мин. Закройте банки крышками и поставьте на хранение.

Такую смородину можно добавлять в чай, есть с блинами или сырниками.

Рецепт смородины в собственном соку (фото: кадр из видео)