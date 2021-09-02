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Домашній арешт Медведчука: суд розглядає продовження запобіжного заходу

Автор: Анастасія Рокитна

Печерський райсуд Києва розглядає продовження запобіжного заходу народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Він зараз перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.

Генпрокурор 11 травня підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Печерський районний суд Києва 13 травня обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня та зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет. Пізніше суд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту Медведчука на цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено стадію слідства.

Раніше повідомлялось, що СБУ не передала НАБУ записи Медведчука.

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Віктор Медведчук