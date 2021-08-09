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СБУ не передало НАБУ записи Медведчука, - Ситник

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 12:34
СБУ не передало НАБУ записи Медведчука, - Ситник Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Служба безпеки України не передала Національному антикорупційному бюро України записи розмов народного депутата Віктора Медведчука. Зараз політик під домашнім арештом у справі про держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави НАБУ Артема Ситника.

Він зазначив, що НАБУ зверталося до СБУ з проханням передати аудіозаписи телефонних переговорів Медведчука.

Детективи планували їх вивчити в рамках розслідування справи про "трубу Медведчука" - нафтопродуктропровід "Самара - Західний напрямок".
Досі НАБУ не отримало зазначені записи від колег з СБУ.

"На жаль, ні (не отримали записи, - ред.). Але я сподіваюся, що ми їх ще колись отримаємо", - зазначив Ситник.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на опубліковані журналістами записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.

Нагадаємо, Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом.

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Віктор Медведчук НАБУ Служба безпеки України
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