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Домашний арест Медведчука: суд рассматривает продление меры пресечения

Автор: Анастасия Рокитна

Печерский райсуд Киева рассматривает продление меры пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Он сейчас находится под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

Генпрокурор 11 мая подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Печерский районный суд Киева 13 мая избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля и обязал его носить средство контроля - электронный браслет. Позже суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Медведчука на круглосуточный домашней арест.

Напомним, по делу Медведчука о государственной измене и покушении на разграбление недр завершена стадия следствия.

Ранее сообщалось, что СБУ не передала НАБУ записи Медведчука.

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Виктор Медведчук