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Окупанти зранку влучили у приватний будинок в Бахмуті. В ДСНС розкрили подробиці

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Середа 31 серпня 2022 13:21
Окупанти зранку влучили у приватний будинок в Бахмуті. В ДСНС розкрили подробиці Фото: окупанти зранку влучили у приватний будинок в Бахмуті (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Сергій Пишкін

Під час ранкового обстрілу Донецької області, російські військові влучили у приватний будинок у Бахмуті. Внаслідок удару загинула жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

"Сьогодні зранку в результаті ворожого обстрілу міста Бахмут зазнав руйнувань приватний житловий будинок", - пише пресслужба ДСНС.

Близько о 09:32 рятувальники прибули до місця подій.

Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт, рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.

Фото: окупанти зранку влучили у приватний будинок в Бахмуті (facebook.com/DSNSDon)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок ранкового обстрілу Донецької області загинули четверо людей.

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