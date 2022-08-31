Окупанти зранку влучили у приватний будинок в Бахмуті. В ДСНС розкрили подробиці
Під час ранкового обстрілу Донецької області, російські військові влучили у приватний будинок у Бахмуті. Внаслідок удару загинула жінка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
"Сьогодні зранку в результаті ворожого обстрілу міста Бахмут зазнав руйнувань приватний житловий будинок", - пише пресслужба ДСНС.
Близько о 09:32 рятувальники прибули до місця подій.
Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт, рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.
Фото: окупанти зранку влучили у приватний будинок в Бахмуті (facebook.com/DSNSDon)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок ранкового обстрілу Донецької області загинули четверо людей.
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