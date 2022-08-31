Окупанти зранку влучили у приватний будинок в Бахмуті. В ДСНС розкрили подробиці

Фото: окупанти зранку влучили у приватний будинок в Бахмуті (facebook.com/DSNSDon)

Під час ранкового обстрілу Донецької області, російські військові влучили у приватний будинок у Бахмуті. Внаслідок удару загинула жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

"Сьогодні зранку в результаті ворожого обстрілу міста Бахмут зазнав руйнувань приватний житловий будинок", - пише пресслужба ДСНС. Близько о 09:32 рятувальники прибули до місця подій. Під час проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт, рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки. Фото: окупанти зранку влучили у приватний будинок в Бахмуті (facebook.com/DSNSDon)