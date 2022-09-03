РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що противник продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, застосовує ППО для прикриття своїх військ. При цьому сьогодні на Краматорському напрямку активних боїв не було.

У той же час зберігається загроза масованих авіаційних і ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури по всій країні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Білоруська армія проводить перевірку готовності польових систем зв'язку в рамках підготовки до навчань.

На інших напрямках обстріляно військову та цивільну інфраструктуру із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку обстріляні три населених пункти в Чернігівській і один в Сумській областях

обстріляні три населених пункти в Чернігівській і один в Сумській областях на Харківському напрямку - райони населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка

- райони населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка на Слов'янському напрямку - Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха

- Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха на Краматорському напрямку - Богородичне, Райгородок, Сіверськ

- Богородичне, Райгородок, Сіверськ на Бахмутському напрямку - Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут

- Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут на Авдіївському напрямку - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське

- Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське на Новопавлівському напрямку - Мар'їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива

- Мар'їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива на Запорізькому напрямку - Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль

- Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль на Південнобузькому напрямку - обстріли вздовж всієї лінії зіткнення

Крім того, противник вів розвідку із застосуванням дронів, загалом понад 30 вильотів. Підрозділи сил оборони утримують позиції та не дають ворогу просуватися вглиб. Вони успішно відбили атаки в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцево, Авдіївка, Мар'їнка.