Як мають виглядати військові конвої для зерна з України: пояснення Кулеби
Країни-союзники України мають гарантувати безпеку Одеси при розблокуванні морського порту. Тоді експорт зерна Чорним морем буде можливий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час телемарафону.
"Коли ми говоримо про військову компоненту, то це не йдеться про розблокування портів. Йдеться про гарантування того, що Росія не скористається розблокованим доступом до Одеси для того, щоб напасти на неї з моря. Для цього нам потрібна військова присутність країн, які готові взяти участь в такій спецоперації", - наголосив міністр.
Кулеба також додав, що вся ця операція має в ідеалі проходити під егідою ООН. За його словами, Україна повинна бути впевнена, що у момент відкриття гуманітарного коридору Росія не скористається цим і не почне штурм Одеси.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти продовольчій кризі.
Також ми писали, що, за словами президента РФ Володимира Путіна, Росія готова розблокувати українські порти для експорту продовольства. Однак, в обмін вимагає від Заходу зняти санкції.
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