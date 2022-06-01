Як мають виглядати військові конвої для зерна з України: пояснення Кулеби

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час телемарафону .

"Коли ми говоримо про військову компоненту, то це не йдеться про розблокування портів. Йдеться про гарантування того, що Росія не скористається розблокованим доступом до Одеси для того, щоб напасти на неї з моря. Для цього нам потрібна військова присутність країн, які готові взяти участь в такій спецоперації", - наголосив міністр.

Кулеба також додав, що вся ця операція має в ідеалі проходити під егідою ООН. За його словами, Україна повинна бути впевнена, що у момент відкриття гуманітарного коридору Росія не скористається цим і не почне штурм Одеси.