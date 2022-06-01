ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как должны выглядеть военные конвои для зерна из Украины: объяснение Кулебы

Новина українською →
Киев, Среда 01 июня 2022 20:23
Как должны выглядеть военные конвои для зерна из Украины: объяснение Кулебы Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны-союзники Украины должны будут обеспечить безопасность Одессы при разблокировке морского порта. Тогда экспорт зерна по Черному морю будет возможен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.

"Когда мы говорим о военной компоненте, то речь не идет о деблокаде портов. Речь идет о гарантировании того, что Россия не воспользуется разблокированным доступом к Одессе, чтобы напасть на нее с моря. Для этого нам нужно военное присутствие стран, готовых принять участие в такой спецоперации", - подчеркнул министр.

Кулеба также добавил, что вся эта операция должна в идеале проходить под эгидой ООН. По его словам, Украина должна быть уверена, что в момент открытия гуманитарного коридора Россия не воспользуется этим и не начнет штурм Одессы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить продовольственный кризис.

Также мы писали, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия готова деблокировать украинские порты для экспорта продовольствия. Однако в обмен требует от Запада снять санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба продовольственный кризис Война России против Украины
NEWS
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
DAILY
"Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса