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Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх політичних в’язнях, - Клімкін

НовиниПолітика    12.06.2018 - 01:54
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Павло Клімкін заявив, що необхідно утримувати тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після переговорів "нормандської четвірки" у Берліні заявив, що необхідно утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в’язнях. Про це повідомляє МЗС України в Twitter.

"Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в’язнях",  - заявив Клімкін за підсумками переговорів у Берліні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Берліні в понеділок, 11 червня, розпочались переговори "нормандської четвірки" – за участю глав міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.

На порядку денному засідання було обговорення стану виконання мінських домовленостей, зокрема негайне досягнення припинення вогню та деескалація. А також обговорення розміщення на Донбасі  миротворців ООН.

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Теги публікації: Павло Клімкін, встреча, Берлин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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