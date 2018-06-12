Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх політичних в’язнях, - Клімкін

Павло Клімкін заявив, що необхідно утримувати тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після переговорів "нормандської четвірки" у Берліні заявив, що необхідно утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в’язнях. Про це повідомляє МЗС України в Twitter.

"Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в’язнях", - заявив Клімкін за підсумками переговорів у Берліні.

@PavloKlimkin за підсумками «нормандських» переговорів у Берліні: «Ми маємо утримувати тиск на РФ по всіх без винятку політичних в’язнях» #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/7oGkG3H4V1 — UKR Embassy in GER (@UKRinDEU) June 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Берліні в понеділок, 11 червня, розпочались переговори "нормандської четвірки" – за участю глав міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.

На порядку денному засідання було обговорення стану виконання мінських домовленостей, зокрема негайне досягнення припинення вогню та деескалація. А також обговорення розміщення на Донбасі миротворців ООН.