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Мы должны удерживать давление на РФ по всем политическим заключенным, - Климкин

НовостиПолитика    12.06.2018 - 01:54
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Павел Климкин заявил, что необходимо удерживать давление на РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после переговоров "нормандской четверки" в Берлине заявил, что необходимо удерживать давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным. Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

"Мы должны удерживать давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным", - заявил Климкин по итогам переговоров в Берлине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине в понедельник, 11 июня, начались переговоры "нормандской четверки" – с участием глав министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

На повестке дня заседания было обсуждение состояния выполнения минских договоренностей, включая немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. А также обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН.

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Теги публикации: Павел Климкин, встреча, Берлин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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