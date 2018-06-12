Мы должны удерживать давление на РФ по всем политическим заключенным, - Климкин

Павел Климкин заявил, что необходимо удерживать давление на РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после переговоров "нормандской четверки" в Берлине заявил, что необходимо удерживать давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным. Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

"Мы должны удерживать давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным", - заявил Климкин по итогам переговоров в Берлине.

@PavloKlimkin по итогам «нормандских» переговоров в Берлине: «Мы должны удерживать давление на РФ по всем без исключения политических узниках» #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/7oGkG3H4V1 — UKR Embassy in GER (@UKRinDEU) June 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине в понедельник, 11 июня, начались переговоры "нормандской четверки" – с участием глав министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

На повестке дня заседания было обсуждение состояния выполнения минских договоренностей, включая немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. А также обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН.