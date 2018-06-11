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Розпочалось засідання "нормандської четвірки"

НовиниПолітика    11.06.2018 - 21:16
Фото: нормандський формат (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)
Фото: нормандський формат (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

На порядку денному засідання - обговорення стану виконання мінських домовленостей

У Берліні в понеділок, 11 червня, розпочались переговори "нормандської четвірки" – за участю глав міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі українського МЗС.

"На порядку денному засідання - обговорення стану виконання мінських домовленостей, зокрема негайне досягнення припинення вогню та деескалація. Важливою темою у цьому зв'язку стане обговорення розміщення на Донбасі  миротворців ООН", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін порушить також питання негайного звільнення політичних в'язнів та заручників, які незаконно утримуються в Росії та на окупованих нею територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін уже прибув до Німеччини на зустріч "нормандської четвірки".

Додамо, що минулого тижня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, що очікує складних переговорів під час зустрічі країн-учасниць "нормандської четвірки". 

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Теги публікації: нормандский формат, Нормандська четвірка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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