Уряд Австралії оголосив про дипломатичний бойкот ЧС-2018

Австралійський уряд вирішив підтримати Великобританію

Уряд Автсралии вирішив не відправляти свою офіційну делегацію на чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії в 2018 році. Про це передає ESPN.

Австралійський уряд вирішив підтримати Британію в дипломатичному бойкоті.

Австралія регулярно протестувала проти порушень прав людини та порушень міжнародного права, в тому числі анексії Криму в 2014 році.

Раніше в березні міністр закордонних справ Джулі Бішоп зазначила можливість бойкоту турніру, швидко уточнивши, що вона має на увазі дипломатичний бойкот.

"Уряд Австралії не буде втручатися в рішення Федерації футболу Австралії щодо чемпіонату світу", - сказала Бішоп.

Нагадаємо, раніше, після рішення Великобританії бойкотувати ЧС-2018, бойкот підтримала виступила Данія.