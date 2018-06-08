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Уряд Австралії оголосив про дипломатичний бойкот ЧС-2018

НовиниПолітика    08.06.2018 - 03:27
Фото: ЧС-2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: ЧС-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Австралійський уряд вирішив підтримати Великобританію

Уряд Автсралии вирішив не відправляти свою офіційну делегацію на чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії в 2018 році. Про це передає ESPN.

Австралійський уряд вирішив підтримати Британію в дипломатичному бойкоті.

Австралія регулярно протестувала проти порушень прав людини та порушень міжнародного права, в тому числі анексії Криму в 2014 році.

Раніше в березні міністр закордонних справ Джулі Бішоп зазначила можливість бойкоту турніру, швидко уточнивши, що вона має на увазі дипломатичний бойкот.

"Уряд Австралії не буде втручатися в рішення Федерації футболу Австралії щодо чемпіонату світу", - сказала Бішоп.

Нагадаємо, раніше, після рішення Великобританії бойкотувати ЧС-2018,  бойкот підтримала виступила Данія.

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Теги публікації: Австралия, ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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