Повинні готуватися: НАТО прогнозує більш жорсткий наступ РФ в найближчі тижні

Найближчими тижнями Україні треба бути готовою до більш жорсткого наступу російських військ. Йдеться про ще більшу руйнацію важливої інфраструктури та житлових районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Welt am Sonntag .

"Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшої руйнації життєво важливої інфраструктури та житлових районів", - сказав Столтенберг.

При цьому, за його словами, нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, бо "українські війська енергійно захищають себе".

"Ми бачимо сильний контраст між російськими та українськими силами: українські війська мужні та знають, за що борються. Російські ж війська страждають від поганого керівництва, низької моралі, і багато хто не знає, за що вони борються", - зазначив Столтенберг.

Однак він попередив, необхідно бути готовими до тривалої війни в Україні, яка "може тривати місяці або навіть роки".

"У довгостроковій перспективі Україна може не лише здійснювати свою оборону за допомогою зброї ще з часів Радянського Союзу, а й перейти на сучасну західну зброю. Тільки таким чином Київ зможе назавжди успішно запобігти російському вторгненню", - резюмував генсек НАТО.

Нещодавно стало відомо, що Росія готує нові підрозділи для війни в Україні. Частину перекидають зі Східного округу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями.

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