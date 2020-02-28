На посаду прем'єр-міністра обговорюється Хорошковський, - джерела

На посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Раніше Хорошковський консультував Банкову з питань митниці.

"В останні дні активно обговорювалася кандидатура Хорошковського", - зазначив він.

Як писало РБК-Украина, крісло глави уряду може зайняти Сергій Тігіпко. За словами іншого співрозмовника, ця кандидатура все ще актуальна.

В цьому випадку обговорювалися й інші кандидатури: віце-прем'єром може стати Арсен Аваков, міністром фінансів – Вадим Копилов, міністром інфраструктури – Ігор Палиця, міністром енергетики – Юрій Вітренко. Крім того, свій пост нібито може залишити голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Третій джерело розповіло, що також розглядається можливість скасування закону про люстрацію.

"І Тігіпко, і у Хорошковського проблеми з люстрацією. Розглядається варіант її знести, виконавши таким чином рішення ЄСПЛ", – сказав співрозмовник.

Раніше президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради на вечір середи, 4 березня. У фракції "Слуга народу" виданню зазначили, що на засіданні будуть розглянуті кадрові зміни в Кабінеті міністрів.