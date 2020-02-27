Призначення на посаду прем'єра Тігіпка чи Хорошковського вб'є рейтинг влади, - експерт

Фото: Сергій Тігіпко (Estonian Foreign Ministry)

Експерт переконаний, що на виборах українці голосували за зміни та нові обличчя

У разі призначення на посаду прем'єр-міністра України олігархів Сергія Тігіпка або Валерія Хорошковського, рейтинг чинної влади обвалитися остаточно. Про це написав на своїй сторінці в Facebook політичний експерт Кирило Сазонов, передає РБК-Україна.

"Навіть ті, хто не голосував за Зеленського, визнають - передвиборна кампанія "Слуги народу" надихала. Особливо гасло про повне перезавантаження влади - він потрапив в точку. Люди хотіли справжніх змін. Зараз президент і його партія стоять за крок від непоправної помилки, яка повністю уб'є довіру українців до монобільшості й самого гаранта! Чутки про призначення новим прем'єр-міністром когось з колишніх регіоналів - треш. Що Тігіпко, що Хорошковський - олігархи, мультимільйонери, які сколотили свої капітали не без допомоги найближчого оточення екс-президента Януковича. Вони й самі були серед його найближчого оточення", - вважає політолог.

Він також нагадав, що Сергій Тігіпко був заступником голови "Партії регіонів" і в розпал революції 2014 року підтримували так звані "драконівські закони" Януковича, а Ходорковський був членом уряду Азарова і близьких соратників президента-втікача.

"Весь цей час він жив у Монако, а зараз повернувся в Україну, щоб навести порядок в Україні? Слабо віриться. Мені складно уявити, чим керувався Володимир Зеленський при виборі таких кандидатур на посаду прем'єра – продовжую сподіватися, що це чутки. І хоча до нинішнього уряду теж є питання, як на мене, вже краще молодий прем'єр, який поступово буде набиратися досвіду, ніж "досвідчений господарник" з числа "попередників", який поверне Україну на той шлях, з якого ми починали. Через який почалася революція", - зазначив блогер.

За його словами, на виборах українці проголосували за зміни та нові обличчя в політиці, і якщо президент відступить від цього принципу, то він остаточно втратить довіру з боку громадян.

“В Україні, на жаль, заведено забувати про передвиборчі обіцянки і вважати, що люди нічого не згадають. Тому, радники Зеленського вирішили - "народ" не помітить підміни. Боюся розчарувати - вже помічає. І це не той випадок, коли суспільство переконають замовні статті з хвалебними одами Хорошковського і Тігіпка (їх кількість, до речі, в мережі зараз різко зросла, і хто за це платить). Важливо зрозуміти. Українці голосували за зміни, за нові обличчя в політиці! Якщо президент порушить цей принцип і почне повертати у владу регіоналів - це буде вирок для всіх "слуги" та самого Зеленського", - підсумував Кирило Сазонов.

Нагадаємо, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

Водночас співрозмовники РБК-Україна в уряді запевняють, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук поки не планує подавати у відставку. Джерела видання в "Слуги народу" також запевняють, що питання зміни прем'єра ще не вирішене.