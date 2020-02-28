На должность премьер-министра обсуждается Хорошковский, - источники

На должность нового премьер-министра обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Ранее Хорошковский консультировал Банковую по вопросам таможни.

"В последние дни активно обсуждалась кандидатура Хорошковского", - отметил он.

Как писало РБК-Украина, кресло главы правительства также может занять Сергей Тигипко. По словам другого собеседника, эта кандидатура все еще актуальна.

В этом случае обсуждались и другие кандидатуры: вице-премьером может стать Арсен Аваков, министром финансов – Вадим Копылов, министром инфраструктуры – Игорь Палица, министром энергетики – Юрий Витренко. Кроме того, свой пост якобы может покинуть глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Третий источник рассказал, что также рассматривается возможность отмены закона о люстрации.

"И у Тигипко, и у Хорошковского проблемы с люстрацией. Рассматривается вариант ее снести, выполнив таким образом решение ЕСПЧ", – сказал собеседник.

Ранее президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады на вечер среды, 4 марта. Во фракции "Слуга народа" изданию отметили, что на заседании будут рассмотрены кадровые изменения в Кабинете министров.