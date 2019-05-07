ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На посаду голови антикорупційного суду претендують три кандидати

Новини » Політика    07.05.2019 - 12:15
На посаду голови антикорупційного суду претендують три кандидати
Фото: судді ВАКС (РБК-Україна)

Голову суду оберуть шляхом таємного голосування

На посаду голови Вищого антикорупційного суду України запропоновано кандидатури трьох суддів. Про це заявив головуючий на засіданні суддя Віктор Маслов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, від Апеляційної палати ВАКС висунула кандидатом на посаду голови суду  Олега Павлишина. Окрім того, на посаду голови ВАКС висунили кандидатури суддів Олени Танасевич  та Маркіяна Галабали.

За словами головуючого судді Маслова, голову антикорупційного суду мають обрати шляхом таємного голосування суддів.

"Голова Вищого антикорупційного суду та його заступник здійснюють адміністративні повноваження. Голова ВАКС та його заступник обираються на посади зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів строком на 3 роки, але не більш як на строк повноважень судді", - повідомив Маслов.

Нагадаємо, сьогодні у Вищому антикорупційному суді розпочались збори суддів, на яких зареєстровано 38 суддів.

Як повідомляло РБК-Україна, судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.

НАБУ завершило розслідування розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці" НАБУ підбило підсумки квітня
Новини України НАБУСудголосование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся