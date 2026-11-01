Я готов ко встрече с Путиным в Турции, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Главная цель - прекращение огня по всей линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.
Зеленский надеется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поспособствует организации переговоров с Путиным в Турции.
Украинский лидер считает диалог на высшем уровне "необходимым", поскольку предыдущие контакты между сторонами до сих пор не помогли завершить войну.
"Мы готовы к этой встрече в Турции. Я знаю, что у президента Эрдогана есть свои связи с Путиным. Поэтому мы поддерживаем встречу в Турции", - заявил Зеленский.
По словам главы государства, прямые переговоры президентов могут помочь найти решения по вопросам, которые не удается урегулировать на уровне делегаций и технических групп.
"Именно поэтому я хочу встретиться с ним как с человеком, принимающим решение", - отметил Зеленский.
Среди ключевых тем возможной встречи с Путиным украинский лидер назвал прекращение огня вдоль линии фронта и создание механизма контроля за соблюдением договоренностей.
Кроме того, по его мнению, на уровне президентов следует обсудить гарантии безопасности, восстановление Украины и территориальные вопросы.
В то же время Зеленский заверил, что не согласится на требования Путина о передаче Донбасса и признании Крыма российским. Он пояснил, что такие уступки противоречили бы Конституции Украины.
К слову, накануне в Кремле заявили, что Путин может ответить на звонок Зеленского.
Однако в Офисе президента Украины заявили, что Зеленский пока не собирается звонить по телефону Путину.