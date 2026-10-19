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В Китае ответили, готовится ли встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина

15:25 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
В Китае ответили, готовится ли встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
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В Пекине не подтвердили, что готовится встреча президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Сонгкхле.

Представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге ответила на просьбу прокомментировать такую встречу.

"По этому вопросу у меня пока нет информации, которую я могла бы предоставить", - заявила Мао Нин.

Что известно об идее встречи трех лидеров

По данным СМИ, глава Кремля Владимир Путин 9 октября во время телефонного разговора с Трампом предложил провести встречу на полях саммита АТЭС. Это форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который запланирован на 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Путин хотел, чтобы в разговоре принял участие и Си Цзиньпин - чтобы обсудить завершение войны в Украине.

По состоянию на середину октября четкого согласия Вашингтона и Пекина или окончательного решения нет.

Напомним, по данным WSJ, в Кремле была допущена возможность встречи главы Кремля, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что все три стороны признают такую возможность, но четкого понимания ее проведения и повестки дня пока нет.

Как сообщало РБК-Украина, Сибигараскритиковал идею трехсторонней встречи, потому что такой разговор без Киева может поощрить Москву продолжать войну.

Министр предложил встречу лидеров Украины, США и России.

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