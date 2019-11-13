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Частка непрацюючих кредитів в українських банках впала нижче 50%

Новини » Економіка     13.11.2019 - 10:33
Частка непрацюючих кредитів в українських банках впала нижче 50%
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Найбільше непрацюючих кредитів зосереджено в ПриватБанку

Частка непрацюючих кредитів в українських банках за ІІІ квартал скоротилася на 1,8 в. п. до 48,9%. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за листопад 2019 року.

За даними НБУ, у сегменті кредитування фізичних осіб ця частка скоротилася на 2,9 в. п. до 38,1% через високі темпи видачі нових кредитів.

Як зазначається в огляді, у корпоративному сегменті відбулася низка фінансових реструктуризацій, проведених державними банками, що дещо скоротило частку непрацюючих кредитів у цьому сегменті.

Частка непрацюючих кредитів в українських банках впала нижче 50%

Нагадаємо, за даними агентства Standard & Poor's Global Ratings високий показник проблемних кредитів (52%) визначається перш за все обсягом проблемних кредитів "ПриваБанку", що складають 83% його кредитного портфеля, "що обумовлено тим фактом, що портфель корпоративних кредитів майже повністю складається з кредитів пов'язаним сторонам". При цьому частка проблемних кредитів приватних українських банків становить трохи менше 25%.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 0,2 п. п. вище, ніж у вересні (35,9%).

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