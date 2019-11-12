Банки зберегли кредитні ставки для населення вище 35%

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки поки не знижуються, а тільки ростуть

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в жовтні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 0,2 п. п. вище, ніж у вересні (35,9%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті збереглися на рівні 8,4% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств в жовтні знизилися з 17,7% до 17,0% річних, за валютним знизилися - з 4,8% до 4,3%.

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Кредитний портфель банків за місяць виріс на 2,1% до 1 011 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 2,0% - до 210 млрд грн, підприємств - на 2,1% до 797 млрд грн.

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Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з бізнесом 4 жовтня заявив, що облікова ставка Національного банку України може впасти з нинішнього рівня до 8-9% до кінця 2020 року.