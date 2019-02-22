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Обсяг операцій з платіжними картками за 2018 рік зріс на третину

Новини » Економіка    22.02.2019 - 14:15
Обсяг операцій з платіжними картками за 2018 рік зріс на третину
Фото: банкомат

Українці за рік зняли готівки в банкоматах на 1,5 трлн грн

Держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн. Про це йдеться в Огляді ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури України за 2018 рік Національного банку.

За даними НБУ, кількість безготівкових операцій за цей період зросла майже на 33,0% порівняно з 2017 роком і становила 3,1 млрд шт., а обсяг - на 55,4% та досяг 1 297 млрд грн.

Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1%. Це на 5,8 в.п. більше порівняно з результатами 2017 року (39,3%).

"Такий позитивний тренд пов’язаний зі стабільним підвищенням попиту на безготівкові операції серед українців та популяризацією інноваційних фінансових сервісів", - зазначили в НБУ.

Обсяг операцій з платіжними картками за 2018 рік зріс на третину

bank.gov.ua

Нагадаємо, українські банки станом на 1 січня 2019 року емітували майже 59,4 млн платіжних карток. За даними НБУ, 62,2% від загальної кількості карток становили активні платіжні картки, кількість яких за рік збільшилась на 6,0% і на початок 2019 року становила 36,9 млн шт.

Як повідомляло РБК-Україна, Київ є лідером за середньою кількістю активних платіжних карток на одного мешканця в Україні. За даними НБУ, по Україні цей показник становить в середньому одну картку, а в Києві удвічі більше - дві активні картки на одного киянина.

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