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Частка безготівкових операцій з платіжними картками наблизилася до 50%

Новини » Економіка     29.11.2019 - 13:16
Частка безготівкових операцій з платіжними картками наблизилася до 50%
Фото: банкомат (прес-служба НБУ)

Українці знімають в банкоматах тільки половину грошей

Частка безготівкових розрахунків операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, за 9 місяців 2019 року зросла на 4,7% до 49,7%. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, обсяг безготівкових операцій склав 1282,6 млрд грн, операцій зі зняття грошей в банкоматах - 1300,1 млрд грн.

При цьому в порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума операцій зросла на 27% до 2 582,7 млрд грн.

Частка безготівкових операцій з платіжними картками наблизилася до 50%

Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток за підсумками 9 місяців 2019 року свідчить, що за обсягами безготівкових операцій домінують перекази з картки на картку - 41% (на 529,9 млрд грн).

Частка безготівкових операцій з платіжними картками наблизилася до 50%

Нагадаємо, українські банки станом на 1 жовтня 2019 року емітували 64,7 млн штук платіжних карт, що на 9,0% більше, ніж на початок року. За даними НБУ, 60% від загальної кількості карт складали активні платіжні картки, кількість яких з початку року збільшилася на 6,0% та склала 39,1 млн штук. На кожного українця у віці понад 18 років припадає 1,1 активних платіжних карт.

Як повідомляло РБК-Україна, власники платіжних карт українських банків по 2018 рік зробили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% і склав майже 2 877 млрд грн.

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