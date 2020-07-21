Долар може зрости до 28 гривень вже цього тижня: аналітик назвав умови

Курс долара може зрости до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня. Це відбудеться, якщо НБУ й надалі не братиме участі на валютному ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Як зазначив аналітик, призначення Кирила Шевченка головою НБУ не посприяло стабілізації курсу гривні, і минулий тиждень він закінчив на рівні 27,4 гривень/долар.

"В очікуванні ринком перших кроків НБУ після призначення, які насамперед виллються в рішення щодо облікової ставки цього четверга, гривня продовжить ослаблюватися", - сказав він.

Крім того, відсутність інтервенцій НБУ минулого тижня та неспокійна реакція ринку на призначення Шевченка очільником НБУ спричинили послаблення гривні на 1,5% за минулий тиждень.

За прогнозом ICU, неспокій учасників ринку зберігатиметься і цього тижня, очікуючи засідання комітету з монетарної політики НБУ та рішення правління щодо облікової ставки в цей четвер.

"Якщо НБУ й надалі не братиме участі на валютному ринку і не проводитиме інтервенцій, курс гривні продовжуватиме послаблюватися через збільшений ажіотажний попит на валюту як з боку бізнесу, так і населення. Тому ми не виключаємо, що гривня може прямувати до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня", - констатував аналітик.

Нагадаємо, новий глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що не бачить підстав для інтервенцій на ринку, незважаючи на різке зростання курсу долара протягом останнього тижня.

Відзначимо, курс долара виріс після призначення Кирила Шевченка головою НБУ з рівня нижче 27 гривень за долар до 27,7 гривень за долар.

Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку вперше за останні два роки.