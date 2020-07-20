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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Київ, Понеділок 20 липня 2020 17:30
Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав ще на 18 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 20 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 18 копійок до 27,63 гривень за долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 25 копійок до 31,63 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 31,5223 - 31,5424 грн/євро, російський рубль 0,3857 - 0,3861 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6100

27,6300

EUR/UAH

31,5223

31,5424

RUB/UAH

0,3857

0,3861

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 17 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4200 - 27,4500 грн/долар, євро 31,3383 - 31,3825 грн/євро, російський рубль 0,3819 - 0,3825 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 20 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 12 копійок до 27,61 гривень за долар. Курс євро виріс на 24 копійки до 31,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,34 (27,21 - 17 липня), продажу - 27,61 (27,49 - 17 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,97 (30,73 - 17 липня), продажу - 31,54 (31,30 - 17 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,45 - 17 липня), продажу 3,87 (3,87 - 17 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар, що на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 липня встановлено на такому рівні: 27,6011 гривень за 1 долар (+0,2405 грн). При цьому курс долара на 20 липня становить 27,3606 гривень за 1 долар.

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