ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шевченко пояснив відмову НБУ стримувати падіння гривні

Київ, Понеділок 20 липня 2020 18:35
Шевченко пояснив відмову НБУ стримувати падіння гривні
Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У НБУ поки не бачать підстав для того, щоб втручатися в ситуацію на ринку

Національний банк не виходив з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок протягом останнього тижня, оскільки коливання не були занадто сильними. Крім того, ситуація стабілізується.

Про це новопризначений глава НБУ Кирило Шевченко сказав під час прес-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми не бачимо жодних сьогодні якихось граничних розмірів курсу для того, щоб Нацбанк повинен реагувати на такі коливання. Коливання знаходяться в межах абсолютно нормальних", - сказав він.

При цьому він зазначив, що сьогодні в кінці спостерігався тренд у бік зміцнення гривні.

"Тому ми не виходили на ринок. Тому що ми не бачили жодних підстав ", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, курс долара виріс після призначення Кирила Шевченка головою НБУ з рівня нижче 27 гривень за долар до 27,7 гривень за долар.

Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку вперше за останні два роки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Національний банк УкраїниКурс долараКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся