Шевченко пояснив відмову НБУ стримувати падіння гривні

Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)

У НБУ поки не бачать підстав для того, щоб втручатися в ситуацію на ринку

Національний банк не виходив з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок протягом останнього тижня, оскільки коливання не були занадто сильними. Крім того, ситуація стабілізується.

Про це новопризначений глава НБУ Кирило Шевченко сказав під час прес-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми не бачимо жодних сьогодні якихось граничних розмірів курсу для того, щоб Нацбанк повинен реагувати на такі коливання. Коливання знаходяться в межах абсолютно нормальних", - сказав він.

При цьому він зазначив, що сьогодні в кінці спостерігався тренд у бік зміцнення гривні.

"Тому ми не виходили на ринок. Тому що ми не бачили жодних підстав ", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, курс долара виріс після призначення Кирила Шевченка головою НБУ з рівня нижче 27 гривень за долар до 27,7 гривень за долар.

Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку вперше за останні два роки.