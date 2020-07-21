Безперервне зростання: що відбувається з курсом долара 21 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 15 копійок, євро - на 19 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 15 копійок до 27,76 гривень за долар. Курс євро виріс на 19 копійок до 31,73 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,49 (27,34 - 20 липня), продажу - 27,76 (27,61 - 20 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,16 (30,97 - 20 липня), продажу - 31,73 (31,54 - 20 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,46 - 20 липня), продажу 3,87 (3,87 - 20 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 31,69 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 липня довідковий курс на рівні 27,65 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 20 липня (27,57 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,55 - 27,75 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, новий глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що не бачить підстав для інтервенцій на ринку, незважаючи на різке зростання курсу долара протягом останнього тижня.

Аналітики протягом найближчого тижня чекають продовження зростання курсу долара до гривні.

Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 грн.