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Долар подорожчав ще на 10 копійок. НБУ встановив курс на 23 червня

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 16:15
Долар подорожчав ще на 10 копійок. НБУ встановив курс на 23 червня Фото: курс долара виріс на 11 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 червня встановлено на такому рівні: 27,305 гривень за 1 долар (+0,1115 грн). При цьому курс долара на 22 червня становить 27,1935 гривень за 1 долар.

Долар подорожчав ще на 10 копійок. НБУ встановив курс на 23 червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Долар подорожчав ще на 10 копійок. НБУ встановив курс на 23 червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 22 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,26 гривень за долар, курс в покупці до 27,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,45 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

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