Долар подорожчав ще на 10 копійок. НБУ встановив курс на 23 червня

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 23 червня встановлено на такому рівні: 27,305 гривень за 1 долар (+0,1115 грн). При цьому курс долара на 22 червня становить 27,1935 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)