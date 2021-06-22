Курс долара на міжбанку знижується на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,26 гривень за долар, курс в покупці до 27,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,45 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2400 - 27,2600 грн/долар, євро 32,4264 - 32,4503 грн/євро, російський рубль 0,3725-0,3729 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Курс гривні до долара на 22 червня встановлено на такому рівні: 27,1935 гривень за 1 долар (+0,0223 грн). При цьому курс долара на 18 червня становить 27,1712 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Зокрема, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.