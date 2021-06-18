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Курс долара зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 16:08
Курс долара зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 червня встановлено на такому рівні: 27,1935 гривень за 1 долар (+0,0223 грн). При цьому курс долара на 18 червня становить 27,1712 гривень за 1 долар.

Курс долара зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Курс долара зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,19 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 32,38 гривень за євро.

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