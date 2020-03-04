Долар на готівковому ринку преодолол психологічну відмітку

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,01 гривень за долар, курс євро виріс на 12 копійок до 27,92 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,75 (25,68 - 3 березня), продажу - 25,01 (24,95 - 3 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,32 - 3 березня), продажу - 27,92 (27,80 - 3 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,43 - 3 березня), продажу 3,83 (3,80 - 3 березня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,75 - 24,90 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 4 березня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 25,00 гривень за долар, курс купівлі 24,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,93 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 березня довідковий курс на рівні 24,92 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 березня (24,92 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, населення України в лютому 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1456,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1165,2 млн доларів. Таким чином, в лютому знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 291,2 млн доларів.

Зазначимо, заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку на початку 2020 року не відрізняються від коливань курсів інших валют світу до долара.