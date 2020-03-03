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Українці за останній місяць збільшили продаж валюти в три рази

Новини » Економіка     03.03.2020 - 11:38
Українці за останній місяць збільшили продаж валюти в три рази
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чистий продаж валюти населенням спостерігається третій місяць підряд

Населення України в лютому 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1456,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1165,2 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, в лютому знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 291,3 млн доларів, у той час як у грудні 2019 року вона становила 181,5 млн доларів, у січні - 102,4 млн доларів.

Українці за останній місяць збільшили продаж валюти в три рази

bank.gov.ua

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 81,00 млн доларів, що на 44 млн доларів менше, ніж тижнем раніше. З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1082,00 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 787,00 млн доларів.

Нагадаємо, населення України в січні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1416,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1313,91 млн доларів.

За даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів. Чистий продаж склав 176,8 млн доларів.

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Теми: Курс долара
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