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Курс долара закріпився на психологічній позначці

Новини » Фінанси     04.03.2020 - 10:45
Курс долара закріпився на психологічній позначці
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 25,00 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 4 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 25,00 гривень за долар, курс купівлі 24,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,93 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0000 грн/долар, євро 27,9126 - 27,9325 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,9800

25,0000

EUR/UAH

27,9126

27,9325

RUB/UAH

0,3780

0,3784

Курс долара закріпився на психологічній позначці

Нагадаємо, 3 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0000 грн/долар, євро 27,7877 - 27,8100 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,93 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 24,9386 гривень за 1 долар (+0,1206 грн). При цьому курс долара на 3 березня становить 24,8180 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в лютому 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1456,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1165,2 млн доларів. Таким чином, в лютому знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 291,2 млн доларів

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 березня лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 81,00 млн доларів, що на 44 млн доларів менше, ніж тижнем раніше. З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1082,00 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 787,00 млн доларів.

НБУ на 4 березня підвищив офіційний курс долара Курс долара на міжбанку піднявся до психологічної відмітки
Теми: Курс долара
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