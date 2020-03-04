Доллар на наличном рынке преодолол психологическую отметку

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 25,01 гривен за доллар, курс евро вырос на 12 копеек до 27,92 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,75 (25,68 - 3 марта), продажи - 25,01 (24,95 - 3 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,49 (27,32 - 3 марта), продажи - 27,92 (27,80 - 3 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,43 - 3 марта), продажи 3,83 (3,80 - 3 марта) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,75 - 24,90 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 4 марта межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 25,00 гривен за доллар, курс в покупке 24,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,93 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 марта справочный курс на уровне 24,92 грн/доллар, снизив его по сравнению с 3 марта (24,92 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, население Украины в феврале 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1165,2 млн долларов. Таким образом, в феврале снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 291,2 млн долларов.

Отметим, заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке в начале 2020 года не отличаются от колебаний курсов других валют мира к доллару.